Ponad 5 tys. ludzi na bruk. Masowe zwolnienia w Pentagonie

Darin Selnick, pełniący obowiązki podsekretarza obrony ds. personalnych wyjaśnił, że planowana redukcja cywilnego personelu ma wynieść od 5 do 8 proc. Celem jest zwiększenie efektywności oraz skoncentrowanie się na priorytetach prezydenta. Pentagon zatrudnia obecnie około 700 tys. osób cywilnych.

Sekretarz obrony Pete Hegseth podkreślił na platformie X, że Pentagon musi "się odtłuszczyć i rozwinąć swoje mięśnie". Dodatkowo polecił siłom zbrojnym znalezienie 50 mld dolarów w programach wojskowych, które można by obciąć w przyszłym roku.

Próby wnoszenia pozwów do sądów przeciwko zwolnieniom przyniosły niewielkie rezultaty, ponieważ sędziowie federalni zazwyczaj je oddalają. Tło tych działań to dążenie do zwiększenia gotowości siły roboczej i efektywności działania Departamentu obrony.