Zmiana czasu na letni 2025. Są też korzyści

Zmiana czasu na letni, choć skraca noc o godzinę, przynosi wiele korzyści. Dłuższy dzień oznacza więcej światła, co poprawia samopoczucie i sprzyja aktywności fizycznej. To także realne zyski dla branży turystycznej i gastronomicznej, które mogą liczyć na większy ruch klientów. Dodatkowa godzina światła po południu ogranicza potrzebę sztucznego oświetlenia, co przekłada się na oszczędności energetyczne.