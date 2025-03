Trump przejrzał Putina? Szczere słowa o dyktatorze

- Myślę, że Rosja chce to zakończyć, ale być może gra na zwłokę. Robiłem tak przez wiele lat w biznesie: nie chciałem podpisywać umowy, tylko pozostać w grze, choć być może wcale nie chciałem jej zawierać. Ale nie, myślę, że Rosja chciałaby, żeby to się skończyło, i myślę, że Zełenski również chciałby już zakończenia tego konfliktu - powiedział Trump.

- To nie są Amerykanie, ale z tego punktu widzenia nie ma to dla mnie znaczenia – dodał Trump. - Widzę zdjęcia z pól bitewnych; wolałbym ich nawet nie oglądać. Ręce, nogi, głowy leżące wszędzie. Uzbrojenie jest absurdalne. Teraz to wielka sprawa z dronami. I po prostu chcę, żeby to się skończyło - powtórzył.