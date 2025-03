Biejat o Szejnie: Na jego miejscu podałabym się do dymisji

- Ja na miejscu pana ministra podałabym się do dymisji - powiedziała Magdalena Biejat, odnosząc się do wiceszefa MSZ Andrzeja Szejny. - Nie ma sensu tego przedłużać - podkreśliła.

Magdalena Biejat w rozmowie z TVN24 przekazała, że na miejscu wiceministra Andrzeja Szejny podałaby się do dymisji z powodu narastających kontrowersji.

w rozmowie z TVN24 przekazała, że na miejscu wiceministra Andrzeja Szejny podałaby się do dymisji z powodu narastających kontrowersji. Wirtualna Polska ustaliła, że Szejna wielokrotnie był nietrzeźwy podczas pracy poselskiej.

ustaliła, że Szejna wielokrotnie był nietrzeźwy podczas pracy poselskiej. Wiceszef MSZ poinformował w oświadczeniu o problemie alkoholowym, podając, że dzięki wsparciu rodziny i specjalistów "odzyskał kontrolę nad zdrowiem".

- Uważam, że tę sprawę należało szybciej przeciąć, że powinno się ją teraz przeciąć, nie rozstrzygając o winie czy braku winy ministra Szejny, bo nie o to tutaj chodzi - mówiła Magdalena Biejat w środę na antenie TVN24. - Chodzi o narastające kontrowersje wokół pana ministra, którego pracę merytoryczną ja absolutnie doceniam, wiem, że jest dobrym wiceministrem, natomiast w tej sytuacji uważam, że nie ma sensu tego przedłużać - dodała.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wielokrotnie był nietrzeźwy w Sejmie oraz podczas pracy poselskiej. Polityk ma dostęp do informacji o klauzuli "ściśle tajne".

Wiceminister w przekazanym WP oświadczeniu w kontekście choroby alkoholowej informuje, że "odzyskał kontrolę nad zdrowiem".

"Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, a w szczególności dr. Bohdana Woronowicza i dr Doroty Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem, przepraszam. Wszystkim, którzy udzielili mi wsparcia, serdecznie dziękuję" - podał w oświadczeniu przekazanym WP za pośrednictwem rzecznika Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Polityk upublicznił je też następnego dnia, we wtorek rano, w mediach społecznościowych.

Biejat: Już któryś dzień rozmawiamy o problemach ministra Szejny

Magdalena Biejat, zapytana na antenie TVN24, czy rekomendując Andrzeja Szejnę na wiceszefa polskiej dyplomacji, Lewica wiedziała, że mierzył się on z problemem alkoholowym, przekazała: - Ja na pewno wiedziałam, choć nie byłam wtedy w Nowej Lewicy, nie rekomendowałam go. Jako osoba należąca do władz klubu wspierałam go w tym leczeniu w zeszłej kadencji, zachęcaliśmy go do tego i wiem, że się leczył.

Dopytywana o to, czy "problem jest problemem zamkniętym", przekazała, że opiera się ona na oświadczeniu Andrzeja Szejny, który przekazuje, że tak jest.

- Ja nie rozstrzygam, czy pan minister ma problem czy nie ma, czy wątpliwości dotyczące kilometrówek są zasadne czy nie, nie jestem ani w służbach, ani w prokuraturze, nie jestem przełożoną pana ministra. Natomiast ja na miejscu pana ministra podałabym się do dymisji w tej sytuacji, dlatego że to jest wysoki urzędnik, wokół którego gromadzą się niepotrzebne kontrowersje, które powinno się wyjaśnić - mówiła Biejat, dodając, że "my dzisiaj już któryś dzień rozmawiamy o problemach ministra Szejny, a w tym czasie nie rozmawiamy o konkretnych sprawach, które załatwiają ministrowie Lewicy".

Odnosząc się do kwestii tego, czemu Włodzimierz Czarzasty dopytywany wcześniej o Szejnę, nie przyznał, jak wygląda sytuacja, przekazała: - Ja uważam, że przede wszystkim to była i jest odpowiedzialność ministra Szejny i cieszę się, że to oświadczenie w końcu się pojawiło - szkoda, że tak późno, ale ważne, że się pojawiło - podała, podkreślając, że to docenia.

Podsumowując, przekazała, że "dobrze by było, gdyby tę sprawę jasno uciąć". - To jest odpowiedzialność ministra Szejny i dlatego ja na jego miejscu podałabym się do dymisji, zajęła się wyjaśnieniem tych spraw, ze względu również na szacunek dla doskonałej roboty, którą wykonują jego koledzy i koleżanki w ministerstwie, a o czym dzisiaj nie rozmawiamy - podkreśliła kandydatka na urząd prezydenta.