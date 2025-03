Jak ustaliła Wirtualna Polska, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wielokrotnie był nietrzeźwy w Sejmie oraz podczas pracy poselskiej . Polityk ma dostęp do informacji o klauzuli "ściśle tajne".

- Myślę, że to jest jasny komunikat, że Andrzej Szejna podjął terapię i jego choroba należy do przeszłości, choć wiemy, że to choroba, którą choruje się całe życie, ale że etap aktywnej fazy choroby alkoholowej ma za sobą - oświadczyła na antenie Radia Zet Anna Maria Żukowska.