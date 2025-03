Szef NATO o potencjalnym ataku na Polskę. "Nasza reakcja będzie niszcząca"

Jak dodał, musi być to jasne "dla pana Władimira Władimirowicza Putina oraz dla kogokolwiek, kto chciałby nas zaatakować".

Ostrzegł, że czasy są niepewne. - Proszę jednak posłuchać: mówię o tym wyraźnie – partnerstwo transatlantyckie stanowi filar naszego Sojuszu. To się nie zmieni. Stany Zjednoczone wielokrotnie powtarzały, że są zdeterminowane, by podtrzymać NATO jako silny Sojusz. Mówiłem również o tym na naszym spotkaniu wcześniej, w grudniu, w Białym Domu. Europa musi zwiększyć swoje wydatki – a to właśnie robi Polska - dodał.