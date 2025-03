Premier Donald Tusk powitał w środę w KPRM sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Rozmowa dotyczyła m.in. obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie, trwających negocjacji ws. zakończenia wojny w Ukrainie oraz zbliżającego się szczytu NATO w Hadze.

- Polska i ja osobiście nie musimy niczego udowadniać, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Dla wszystkich jest jasne, że sytuacja w Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i Polski, i Europy. Więc niczego tutaj nie trzeba jeszcze uzasadniać. Ale biorąc pod uwagę to, że w tej chwili toczą się rozmowy, negocjacje — a powiedzmy szczerze, nasz wpływ na te negocjacje jest ograniczony, powiem delikatnie — musimy tym bardziej jako NATO, my jako Polska, być przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w stu procentach pisane - powiedział szef polskiego rządu.

Tusk zapewnił, że "pozostaje w mocy" pełna solidarność NATO oraz gwarancje związane z artykułem 5. NATO - "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

- Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wielokrotnie podkreślali sami — to dzisiaj także mówiłeś w rozmowach z tobą — ale także tu, będąc w Polsce, wielokrotnie podkreślali, że będą zawsze gotowi do obrony Polski i innych państw NATO w sytuacji zagrożenia - zwrócił się Tusk do szefa NATO.

- To potwierdzenie jest tutaj, nad Wisłą, w Warszawie, czymś bardzo ważnym, szczególnie w czasie, kiedy jest tak wiele interpretacji, tak wiele niestabilności i kiedy tak geopolityka zmienia się na naszych oczach. To stabilne potwierdzenie, że NATO jest zobowiązane do obrony Polski w każdej krytycznej sytuacji, jest tutaj dla nas bardzo, bardzo ważne. I jeszcze raz dziękuję za potwierdzenie tej zasady - powiedział Tusk.

Tusk podziękował sekretarzowi za podjęcie szybkich i sprawnych działań ws. Bałtyku.

-Wtedy, kiedy potrzebne było NATO na Bałtyku, po tych bardzo groźnych incydentach spowodowanych przez dziwne statki. Dziwne, ale zawsze z tą samą załogą. Mówię o tych atakach na kable i podmorskie ciągi. Wspólnie z innymi państwami bałtyckimi Polska, ale we wsparciu właśnie z twojej strony i na to szybko zareagowała. To bardzo zwiększyło poczucie bezpieczeństwa - powidział szef rządu.

Tusk podkreślił znaczenie projektu Tarcza Wschód i odpowiedzialność Polski za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Zaznaczono wagę sprawiedliwego pokoju w Ukrainie jako warunku suwerenności i bezpieczeństwa Europy. Omówiono też wymiar europejski NATO i stabilność relacji Polski z USA, niezależnie od zmian politycznych. Polska inwestuje najwięcej w obronność i oczekuje pełnych gwarancji NATO,

Szef NATO chwalił Polskę. - Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem już od 26 lat i naprawdę daje przykład innym. 4,62 proc. PKB na ten rok – tyle Polska zamierza wydatkować na obronność - mówił Rutte i dodał, że wydajemy najwięcej spośród sojuszników Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Nie zapominajmy o tym, że Rosja jest i pozostaje poważnym zagrożeniem dla nas i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja przechodzi na gospodarkę wojenną. Nie powinniśmy o tym zapominać. To wpłynie na ich zdolności produkcyjne, na możliwości rozbudowy armii rosyjskiej - ostrzegał Rutte.