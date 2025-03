Książę Harry rezygnuje z patronatu nad Sentebale. "Jestem w szoku"

Szczegóły sporu nie są do końca jasne, ale wiadomo, że dotyczy on decyzji o skupieniu działań fundraisingowych w Afryce .

"To, co się wydarzyło, jest niewyobrażalne. Jesteśmy w szoku, że musimy to zrobić" - dodali książęta w swoim oświadczeniu. Harry i Seeiso podkreślili, że mimo rezygnacji nadal czują odpowiedzialność za beneficjentów Sentebale i zamierzają zgłosić swoje obawy do Charity Commission.