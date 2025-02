Meghan Markle oskarżona o plagiat. "Nie stać ich na pozew"

Meghan Markle, księżna Sussex, ogłosiła relaunch swojej marki lifestyle'owej pod nazwą As Ever. Nowe logo firmy, przedstawiające palmę z dwoma kolibrami, wzbudziło kontrowersje w hiszpańskim miasteczku Porreres. Herb tego miasta również zawiera palmę, ale z dwoma jaskółkami po bokach.

Burmistrz Porreres, Xisca Mora, w rozmowie z "El País" stwierdziła, że logo As Ever to "całkowita kopia" ich herbu. Mimo że różnią się kolory, podobieństwa są "niezaprzeczalne". Mora przyznała, że miasteczko nie ma środków na pozew przeciwko Meghan.