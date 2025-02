Trump zdecydował ws. deportacji księcia Harry'ego. Dostało się Meghan

Status imigracyjny księcia Harry'ego jest przedmiotem postępowania sądowego w Waszyngtonie. Fundacja Heritage twierdzi, że Harry mógł zataić wcześniejsze używanie nielegalnych substancji, co mogłoby go zdyskwalifikować z uzyskania wizy.

Mimo to prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie zamierza deportować Harry'ego. Przy okazji odgryzł się małżonce Harry'ego Meghan Markle.

Książę Harry i jego żona Meghan Markle wielokrotnie wyrażali dezaprobatę wobec Trumpa. Meghan nazwała go "dzielącym" i "mizoginistycznym". Trump z kolei określił Harry'ego jako będącego "pod pantoflem" Markle. - Myślę, że biedny Harry jest wodzony za nos - mówił Trump.

- Myślę, że William to wspaniały młody człowiek - stwierdził Trump.

Spór o wizę dla księcia Harry'ego

Fundacja Heritage powołuje się na autobiografię Harry'ego, w której przyznał się do używania kokainy, marihuany i psychodelików. Organizacja pozwała Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, domagając się ujawnienia dokumentów wizowych księcia. Nile Gardiner z Heritage powiedział "London Daily Telegraph", że każdy aplikujący do USA musi być szczery w swojej aplikacji, co w przypadku Harry'ego nie jest jasne.