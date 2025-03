W styczniu 2025 roku, gdy J.D. Vance został wiceprezydentem USA, Nate zdecydował się wrócić do USA. - Pozostanie tam stało się skomplikowane. Nie mogłem ryzykować, że zostanę schwytany - mówił wprost. Teraz dzieli się tym, co widział na froncie.

- Byłem świadkiem, jak Rosjanie strzelali do własnych żołnierzy i nie był to jednorazowy incydent. Zdarzało się to dość często - na tyle często, by można było to uznać za stałą praktykę, dotyczącą cofających się żołnierzy - powiedział Nate Vance.