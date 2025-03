Spięcie w Białym Domu. Rzeczniczka starła się z reporterem

Leavitt stanowczo zareagowała i przerwała dziennikarzowi, mówiąc: "to nieprawda" .

- Jestem ciekaw, dlaczego priorytetem jest to, a nie obniżki podatków - powiedział Boak, na co Leavitt odpowiedziała: "Nie robi tego" .

- Tak naprawdę on nie wprowadza podwyżek podatków - powiedziała Leavitt. - Cła to podatek nakładany na zagraniczne kraje, które, jak już wspomniałam, od lat nas oszukują. Cła to de facto obniżka podatków dla Amerykanów, a prezydent jest zdecydowanym zwolennikiem obniżek podatków - mówiła.