Ukraina zgodziła się na wstrzymanie ognia. Trump reaguje

- Ukraina właśnie zgodziła się na zawieszenie broni. Teraz musimy udać się do Rosji i miejmy nadzieję, że prezydent Putin również się na to zgodzi. (...) Chcemy zakończyć tę wojnę - powiedział prezydent USA Donald Trump. Dodał także, że zaprosi Wołodymyra Zełenskiego z powrotem do Białego Domu.