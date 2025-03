Nieoficjalnie: Gen. Kellogg odsunięty od negocjacji

- Rola Kellogga jest bardzo wątpliwa - powiedział Politico urzędnik administracji Trumpa. - Nie jest jasne, dlaczego prezydent nie podejmie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Jest już zbyt wielu dyrektorów, plus Witkoff, którzy próbują grać bohatera w zakończeniu wojny. Kellogg waha się, zwiększając zamieszanie co do tego, kto co robi - dodaje.