Zabili 50 zakładników. Porwali pociąg w Pakistanie

Pociąg, który podróżował z Kwety do Peszawaru, został zaatakowany, gdy wjeżdżał w tunel. Napastnicy otworzyli ogień i zdetonowali ładunki wybuchowe, uszkadzając tory i zmuszając skład do zatrzymania. "Na miejsce zdarzenia dotarli przedstawiciele sił bezpieczeństwa i wojska, wywiązała się strzelanina, w której zginąć miało ok. 30 zamachowców" - poinformowały pakistańskie władze.