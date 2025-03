Erdogan apeluje o zawieszenie broni: Rosja powinna odpowiedzieć

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Ankarze, zaapelował do Rosji o zgodę na zawieszenie broni. - Pozytywnie przyjmujemy zgodę Ukrainy na zawieszenie broni, Rosja powinna odpowiedzieć w podobny sposób - stwierdził Erdogan, odnosząc się do wtorkowych negocjacji ukraińsko-amerykańskich w Dżuddzie.

Erdogan podkreślił również, że Turcja jest "gotowa udostępnić miejsce do przeprowadzenia rozmów" pokojowych między Ukrainą a Rosją, a także "zapewnić wszystkie inne potrzebne pomoce". - Naszemu rejonowi już wystarczy łez i wojny - oświadczył.

Erdogan wskazał ponadto, że Turcja od początku konfliktu ma jasne stanowisko, dążąc do sprawiedliwego zakończenia wojny. - Postawa Turcji wobec tej wojny jest jasna i konkretna od początku: żeby więcej nie doprowadzić do przelewu krwi, musimy doprowadzić do sprawiedliwego zakończenia wojny - zaznaczył prezydent.