Mocne uderzenie Tuska. Wskazał na PiS

Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów (419 do 204) wspólny projekt rezolucji dotyczący wzmocnienia europejskiej obronności, zaproponowany przez pięć grup politycznych, czyli Europejską Partię Ludową (EPL), do której należy delegacja PO-PSL, socjaldemokratów (S&D), Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), w skład których wchodzi PiS, liberałów z Odnowić Europę i Zielonych. Mowa zwłaszcza o zapisach, które - według PE - powinny znaleźć się w szykowanej przez Komisję Europejską białej księdze ws. przyszłości europejskiej obrony.

Trump szokuje wypowiedziami. "Nie musimy przyklaskiwać każdej decyzji"

W przyjętej poprawce podkreślono, że ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich UE przyczynia się do bezpieczeństwa całej UE, a w szczególności jej granicy wschodniej. Zaznaczono, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami unijnymi, służącymi wspieraniu odstraszania i przezwyciężaniu potencjalnych zagrożeń ze wschodu.

Zdecydowany komentarz Tuska

Co ciekawe, przeciwko głosowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ich formacja w PE - frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - rezolucję poparła. Wywołało to burzliwą dyskusję na ten temat w mediach społecznościowych. Politycy PiS tłumaczyli, że poparli punkt dotyczący Tarczy Wschód, głosowali jedynie przeciwko samej rezolucji, która - ich zdaniem - "oddaje narodowe kompetencje obronne do Brukseli".