Tusk wbił szpilę po głosowaniu w PE. Jest reakcja Kaczyńskiego

W poprawce podkreślono, że ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich UE przyczynia się do bezpieczeństwa całej UE, a w szczególności jej wschodniej granicy . Zaznaczono, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami unijnymi, służącymi wspieraniu odstraszania i przezwyciężaniu potencjalnych zagrożeń ze wschodu.

Dokument został przyjęty przez europosłów zdecydowaną większością głosów (419 do 204). Rezolucji nie poparli jednak polscy europarlamentarzyści PiS i Konfederacji . Skomentował to stanowczo premier Donald Tusk.

Do głosowania w Parlamencie Europejskim odniósł się w środę późnym wieczorem również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim nie dotyczyło 'Tarczy Wschód', która niestety od miesięcy jest jedynie projektem wizerunkowym, a nie realnym . To kolejny przykład, po ostatniej opinii TSUE, podważającej prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim, ingerowania UE bez podstaw w traktatach w kompetencje państw członkowskich" - stwierdził Kaczyński we wpisie na portalu X.

"Popieramy wzmacnianie Sił Zbrojnych RP i budowę polskiego przemysłu obronnego. Nie popieramy przekazania kompetencji w zakresie obronności i uzbrojenia do UE. Nie popieramy także przekazywania UE kompetencji budżetowych, w tym prawa do emisji długu i nakładania podatków" - stwierdził we wpisie.