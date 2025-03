Kłeczek tłumaczy się ze słów o Mateckim. "Schudł już kilkanaście kilogramów"

Posła PiS Dariusza Mateckiego w ubiegły piątek zatrzymali funkcjonariusze ABW na polecenie prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Poseł PiS nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

W sobotę sąd zgodził się na aresztowanie posła, który najpierw trafił do aresztu na warszawskim Służewcu. Jednak we wtorek polityk został przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu.