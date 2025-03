Skandaliczny transparent na miesięcznicy. Jest komunikat prokuratury

Prokuratura przekazała, że zajmuje się sprawą. "Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie wpłynęły materiały dotyczące publicznego nawoływania, poprzez prezentowanie transparentów, do zbrodni zabójstwa posłów na Sejm RP, do którego doszło dziś na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, tj. o czyn z art. 255 § 2 kk" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.