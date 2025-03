Awantura na miesięcznicy. Kaczyński: "Ludobójcza, odrażająca zbrodnia"

- Z jednej strony mamy do czynienia z naszymi spokojnymi uroczystościami, a z drugiej strony te obrzydliwe ataki, oszczerstwa. Odrażające oskarżenia. Powtarzanie tez putinowskich. Tego wszystkiego, co wrogowie polskiej niepodległości, którzy Polskę okradali i Polsce szkodzili i szkodzą w dalszym ciągu z pełną determinacją i świadomością tego, co robią. Działają bez żadnej racji ze strony policji, wbrew prawu. Tak wygląda to porozumienie Tuska - mówił Kaczyński.

- Przeciw temu lecieli także do Smoleńska ci wszyscy, którzy padli ofiarą odrażającej, ludobójczej zbrodni. Zbrodni, za którą odpowiada Putin, a także ci, którzy rozdzielili wizyty. Ci, którzy tu w Polsce przygotowywali także tą zbrodnię. Ta prawda się pewnego dnia okaże prawdą nie tylko dostępną dla świadomości wszystkich Polaków. Ona się także okaże prawdą procesową. Przyjdzie taki czas i może jest już niedługi. Wierzymy w to głęboko. Będziemy w dalszym ciągu kontynuowali to, co robimy, aż do tego dnia, kiedy ci, którzy tutaj się awanturuję, obrażają poniosą tego konsekwencje - groził Kaczyński, dodając, że również "zbrodniarze" zostaną ukarani znacznie surowiej.