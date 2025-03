Izraelczyk wykonał hitlerowski salut w Auschwitz. Został ukarany

"Policjanci zebrali dowody potwierdzające zachowanie nastolatka. Późnym popołudniem usłyszał zarzut propagowania nazizmu. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub kara do dwóch lat więzienia. Nastolatek przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze. Została na niego nałożona grzywna" – powiedziała Małgorzata Jurecka, rzecznik oświęcimskiej policji.