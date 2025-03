Sikorski kontra Musk i Rubio. Lawina komentarzy

"Kłótnia z Amerykanami na X to jest to, czego potrzebujemy w dobie kluczowych decyzji w regionie" - skomentował Marcin Przydacz na platformie X.

Również inni politycy koalicji rządzącej wyrażali wsparcie dla działań Sikorskiego. "Przymilacie się do tego Trumpa jak Radziwiłł do Szwedów, a na koniec Trump kopnie Was w tyłek i poprze Mentzena (Sławomira, kandydata Konfederacji na prezydenta - PAP), bo mu się akurat tak pomyśli" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, nawiązując do słów Mularczyka. W poniedziałek kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat oświadczyła, że stoi po stronie ministra Sikorskiego, "walczącego o naszą niezależność i nasz interes".