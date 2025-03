Posypały się wysokie mandaty. Kierowcy znacznie przekroczyli prędkość

Trzem z wymienionych w policyjnym komunikacie kierowcom prawo jazdy zostało zatrzymane w trakcie jednej służby. Kierowca skody jechał przez miejscowość Wyźrał (woj. małopolskie), gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h z prędkością 115 km/h. Oprócz tego nie zastosował się on do znaku poziomego linia podwójna ciągła.