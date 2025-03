"Chcemy to naprawić". Brzoska o kolejnych postulatach

Jak dalej wymienia prezes i założyciel InPostu, pierwszym z nich jest nieczytelność rachunków za energię elektryczną. - Zarówno tych, które otrzymują odbiorcy indywidualni, jak i przedsiębiorcy - podkreśla, dodając, że drugi z nich ma związek z produkcją energii na własny rachunek. - Zwłaszcza dotyczy to gospodarstw rolnych, małych zakładów usługowych, czy małych przedsiębiorstw - przekazuje Brzoska.

- Dzisiaj ten limit wynosi 150 kW i to jest za mało właśnie dla tej grupy odbiorców. Postulujemy podniesienie tego limitu do 500 kW. Dlaczego te dwa elementy są tak ważne? - pyta chwilę potem przedsiębiorca i kontynuuje: - Nieczytelność rachunków, brak możliwości produkcji energii taniej na własne potrzeby niestety powoduje to, że nie widzimy ofert konkurencyjnych, a jest ich coraz więcej. Mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie, ale pojawiają się oferty firm prywatnych produkujących energię znacznie taniej niż duże zakłady energetyczne.