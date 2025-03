Brzoska chce zmian w 800 plus. Wskazał "kluczowe" kryterium

W Porannej rozmowie z RMF FM Rafał Brzoska stwierdził, że "jeżeli 800 plus jest elementem, który pozwala wyrównać szanse społeczne, to powinien być ograniczony tam, gdzie niepotrzebne jest ich wyrównywanie".

Kryterium dochodowe w programie 800 plus

Brzoska podkreślił, że wsparcie państwa powinno być skierowane do tych, którzy naprawdę go potrzebują, a " kryterium dochodowe w tego typu programach jest kluczowe ".

- Uważam, że wszyscy, którzy chcą pracować, mieć dzieci i nie stać ich na to, żeby np. edukować dzieci na odpowiednim poziomie, powinni mieć wsparcie państwa. Wsparcie państwa powinno być wyłączane tam, gdzie dochody są wystarczająco duże, by każdy mógł sam zadbać o to, by jego dzieci mogły być wykształcone - ocenił szef zespołu ds. deregulacji.