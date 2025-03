Media: Trump nie planuje przywrócenia pomocy wojskowej dla Ukrainy

"Pojawiły się informacje, że Trump nie przywróci pomocy wojskowej dla Ukrainy nawet, jeśli dojdzie do podpisania umowy w sprawie zasobów mineralnych i że jego administracja chce doprowadzić do dymisji Wołodymyra Zełenskiego" - pisze Kristol, pisarz i komentator, jeden z najbardziej znanych amerykańskich neokonserwatystów.

"Ale Tusk jest dyplomatyczny. Zachowuje pozory, że Trump tylko niemądrze lub życzeniowo stara się udobruchać Putina. Trump jednak nie działa niemądrze lub życzeniowo. On chce pomóc Putinowi" - podkreśla Kristol i cytuje historyka wojskowości Phillipsa P. O'Briena, który napisał w sobotę: "Stany Zjednoczone nie tylko porzuciły Ukrainę, Stany Zjednoczone pomagają teraz Władimirowi Putinowi i rosyjskiemu państwu zabijać Ukraińców i usiłują zmusić Ukrainę do zaakceptowania złego porozumienia pokojowego, które jak najbardziej może oznaczać koniec ich państwa. A jednocześnie USA robią wszystko, co w ich mocy, by pomóc chronić rosyjską armię".