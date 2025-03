Ogromny wzrost poparcia dla Konfederacji. Lewica pod progiem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska zdobyłaby w nich 31,1 proc. poparcia ( spadek o 2,4 proc. w porównaniu z badaniem z lutego ).

Czwarty wynik uzyskała Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) otrzymując 5,8 proc. wskazań (spadek o 4,3 proc.). Oznacza to, że ugrupowania Szymona Hołownia i Władysława Kosiniaka-Kamysza w sondażu IBRiS nie przekroczyły progu 8 proc. poparcia, wymaganych by koalicja partii mogła wejść do Sejmu.