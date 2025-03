"Jesteś zdrajcą". Musk zaatakował senatora Demokratów

W skomentowanym przez Muska wpisie, senator Kelly wezwał, by USA stały po stronie Ukrainy, a także przestrzegł przed ustępstwami wobec Putina. " Wszyscy chcą, by ta wojna się zakończyła, ale jakiekolwiek porozumienie musi chronić bezpieczeństwo Ukrainy i nie może być prezentem dla Putina " - podkreślił.

"Jesteś zdrajcą" - napisał Musk na platformie X. Miliarder nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli.

Senator nie zostawił oskarżenia Muska bez odpowiedzi. "Zdrajca? Elon, jeśli nie rozumiesz, że obrona wolności jest podstawową zasadą tego, co czyni Amerykę wielką i zapewnia nam bezpieczeństwo, może powinieneś zostawić to tym z nas, którzy to rozumieją" - napisał.