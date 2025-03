Macierewicz zignorował prośby policji. Użył sprayu

Macierewicz podszedł do wieńca, wyciągnął farbę w sprawyu i zamazał napis. - Panie pośle, informuję pana, że to jest niezgodne z prawem - powiedział do Macierewicza stojący w pobliżu policjant. - Ja pana informuję, że to państwo robicie przestępstwo - odparł poseł PiS.