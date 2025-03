Nadchodzi ochłodzenie. Nawet -10 stopni przy gruncie

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższych dniach Polska będzie pod wpływem niżów z rejonu Litwy i Danii, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Napłynie do nas powietrze polarne morskie.

Deszczowo ma być do soboty. W południowej, centralnej i wschodniej Polsce suma opadów może wynieść 20-30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet 40-50 l/mkw.

W czwartek w całym kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, a na północnym zachodzie i zachodzie możliwe są przelotne opady śniegu. Na południu, w centrum i wschodzie opady będą intensywne, do 10-20 l/mkw. W piątek na południu kraju prognozowane są opady deszczu do 5-10 l/mkw, a w górach śnieg z deszczem.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie na południu z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W centrum i na północy prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Temperatury maksymalne wyniosą od 5-6 st. C na wschodzie do 7-8 st. C na pozostałym obszarze.