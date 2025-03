Polska sama decyduje. Sikorski odpowiada przyszłemu ambasadorowi USA

- Prezes Rady Ministrów powiedział do społeczeństwa, do mediów, przed chwilą: "jesteśmy krajem niepodległym, sami będziemy podejmować decyzje o podatkach w Polsce" - odparł pytany o tę kwestię na antenie Polsat News szef MSZ Radosław Sikorski. Donald Tusk podkreślił we wtorek, że Polska jest państwem samodzielnie podejmującym decyzje np. w sprawach wewnętrznych, ale nie wskazał wprost, do czego się odnosi.