"Rób sobie, co chcesz". Iran odrzuca propozycję Trumpa

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian stanowczo odrzucił możliwość negocjacji z Donaldem Trumpem, dopóki USA będą grozić jego krajowi. To odpowiedź na zaproszenie do rozmów o porozumieniu nuklearnym.

Co musisz wiedzieć?

- Nie będę z tobą negocjował, dopóki mi grozisz. Rób sobie, co chcesz - powiedział we wtorek pod adresatem Trumpa prezydent Iranu Masud Pezeszkian, cytowany przez irańskie media państwowe. To stanowisko jest odpowiedzią na zaproszenie do rozmów o porozumieniu nuklearnym, które Donald Trump skierował do ajatollaha Chameneiego.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA wysłał list do najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, zapraszając go do rozmów.

- Napisałem, że mam nadzieję na negocjacje, bo to rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Iranu - powiedział Trump w wywiadzie dla Fox Business.

Równocześnie amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział kontynuację kampanii maksymalnej presji za pomocą sankcji, aby załamać eksport irańskiej ropy i osłabić walutę Teheranu.

- Doprowadzenie Iranu do ponownego bankructwa będzie początkiem odnowionej polityki sankcji - powiedział Bessent w przemówieniu w Economic Club of New York, podkreślając wpływ sankcji USA na irańskiego riala, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stracił połowę swojej wartości.

Prezydent Iranu Pezeszkian przyznał, że USA wzmacniają presję ekonomiczną na Iran, a irańskie tankowce napotykają coraz większe trudności w związku z rosnącymi problemami w handlu ropą.