Ławrow mówił oczywiście o rewolucji godności, znanej również jako Euromajdan. Była to seria protestów w Ukrainie w latach 2013–2014, które doprowadziły do obalenia putinowksiego pionka prezydenta Wiktora Janukowycza. Demonstracje rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku po decyzji rządu o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a z czasem przerodziły się w masowy ruch sprzeciwu wobec korupcji i autorytarnych rządów.

- Mówili o konieczności zadania Rosji strategicznej klęski. Teraz twierdzą, że nie zaakceptują kapitulacji Ukrainy. To dopiero zwrot. To zmiany – wskazał. - To, jak powiedziała niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, "zwrot o 360 stopni" - dodał.

Pytany o powrót Donalda Trumpa do Białego Domu i zmiany zachodzące w USA, Ławrow stwierdził, "Stany Zjednoczone zaczynają obecnie powracać do normalności bez antychrześcijańskich idei".

- Myślę, że to, co dzieje się teraz w USA, można opisać jako powrót do normalności - powiedział szef rosyjskiej dyplomacji. - Chodzi właśnie o powrót do normalności w takim kształcie, w jakim ją rozumiemy. Jesteśmy prawosławnymi chrześcijanami. Nasze wartości są w dużej mierze podobne - wyjaśnił Ławrow.