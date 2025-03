"Rosyjskie zagrożenie jest tutaj". Macron z orędziem dla Francuzów

- Jeśli kraj może bezkarnie najeżdżać na swojego sąsiada w Europie, to nikt nie może być niczego pewien - powiedział Macron. Przywódca zaznaczył, że "zagrożone jest także bezpieczeństwo Francji".

Przywódca mówił także o zbrojeniach Moskwy. - Rosja kontynuuje zbrojenia, wydając 40 proc. swojego budżetu na obronę. Do 2030 roku Rosja chce zmobilizować dodatkowe trzy miliony żołnierzy i dodać cztery tysiące czołgów do swojego arsenału - ostrzegał.

- Stany Zjednoczone, nasz sojusznik, zmieniły swoje stanowisko w tej wojnie, w mniejszym stopniu wspierają Ukrainę i pozostawiają wątpliwości co do tego, co wydarzy się dalej - wskazał.