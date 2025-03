Francuska broń nuklearna dla Europy? Zapowiedź Macrona

Jak podkreśla "Financial Times", deklaracja Macrona to odpowiedź na wezwanie przyszłego kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który zadał pytanie, czy Francja i Wielka Brytania byłyby skłonne do jakiejś formy "dzielenia się bronią jądrową", w sytuacji ewentualnego braku wsparcia w tym zakresie ze strony Stanów Zjednoczonych.