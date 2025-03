Ukraińcy znów będą musieli uciekać? Niemcy przestrzegają

Jeśli postęp rosyjskiej inwazji w Ukrainie spowoduje nowy eksodus uchodźców do Unii Europejskiej, UE musi stworzyć mechanizm umożliwiający sprawiedliwy podział obciążeń pomiędzy kraje członkowskie – przekonywała minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser na czwartkowym (05.03.2025) spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych UE w Brukseli.

Wtedy – jak mówiła – musi być oczywiste, że potrzebna będzie "obowiązkowa i wiążąca dystrybucja" ukraińskich uchodźców "według sprawiedliwego mechanizmu" w całej UE. Jak dodała, liczy, że do tego nie dojdzie, ale jest to scenariusz możliwy.

Obecnie na mocy specjalnej dyrektywy UE uchodźcy z Ukrainy nie muszą ubiegać się o azyl i są automatycznie akceptowani w państwach Unii. Według danych Eurostatu z listopada 2024 roku na terenie UE przebywa 4,2 mln uchodźców z Ukrainy. Główny ciężar ich przyjmowania i wsparcia spadł od 2022 roku na trzy kraje: Polskę, Czechy i Niemcy – przypomniała na spotkaniu Faeser. W samych Niemczech mieszkało ich w listopadzie ponad 1,3 mln, w Polsce - ok. miliona, w Czechach - ok. 380 tys. (najwięcej w UE w stosunku do obywateli państwa przyjmującego).