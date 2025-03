Trump nazwał Zełenskiego "dyktatorem". Posłanka PiS: a nie jest?

- A jak on mówi o tym, że ufa Putinowi, nie dziwi to pani trochę? - pytał Radomir Wit.

Wit zwrócił uwagę, że Trump często obraża Zełenskiego. - Kto kogo obraził? Według pana ten cyrk, jaki Zełenski odstawił to co to jest? Pan uważa, że to nie był cyrk? - pytała, nawiązując do awantury w Białym Domu.