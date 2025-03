Rafał Trzaskowski złożył podpisy poparcia. Ma ich ponad milion

Podczas składania podpisów Trzaskowski podkreślił, że są one dla niego dowodem zaufania Polek i Polaków oraz ogromnym zobowiązaniem na najbliższe miesiące. - I miejmy nadzieję na najbliższe lata - dodał, co spotkało się z okrzykami "zwyciężymy, zwyciężymy" od zebranych.

Kandydat KO zaapelował do wszystkich sił politycznych o jedność w sprawach bezpieczeństwa. - W sprawie bezpieczeństwa naprawdę musimy mówić jednym głosem. W sprawach bezpieczeństwa powinniśmy być razem. To bardzo ważne, żeby wszyscy usłyszeli ten sygnał płynący z Polski, nasi przyjaciele, ale również nasi wrogowie, że nie damy się podzielić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie damy się podzielić jeśli chodzi o obronność i o nasze aspiracje do tego, by wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki - powiedział Trzaskowski.