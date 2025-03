Wrócił z Moskwy, mówi, w co gra Rosja. Thomas Graham: Amerykanie źle odczytali Putina

Michał Gąsior, Wirtualna Polska: W piątek Wołodymyr Zełenski poleciał z wizytą do USA. Skończyła się awanturą w Białym Domu. Trump wyprosił go i oskarżył o niewdzięczność. Jakie to ma znaczenie dla negocjacji Amerykanów i Rosjan w sprawie Ukrainy?

Trudno zrozumieć, jakie konsekwencje będzie to miało dla konfliktu. Bez względu na gorącą retorykę, twierdzę, że politycznie Trump nie może porzucić Ukrainy na rzecz Rosji, a Rosja i Stany Zjednoczone nie mogą narzucić Ukrainie porozumienia. Ukraińcy będą nadal walczyć, co wskazywała postawa Zełenskiego.

Jednak nie wróży to dobrze negocjowanemu porozumieniu w najbliższej przyszłości. I być może Zełenski po prostu nie będzie mógł być dalej częścią tego procesu. Ukraina może potrzebować nowego przywódcy, jeśli chce negocjować. Jeśli chce kontynuować walkę, Zełenski jest do tego odpowiedni.

Niedawno był pan w Moskwie. Jak trzy lata po wybuchu wojny wygląda tam życie? Słyszymy o inflacji, braku rąk do pracy, drakońskich stopach procentowych. Rosjanie to czują?

Moskwa nie wygląda jak miasto w czasie wojny. Ludzie żyją dobrze, restauracje są pełne, tłumy na zakupach. Te wszystkie problemy to nie są rzeczy, które możesz w prosty sposób odkryć będąc dzisiaj w Rosji. Wiesz o nich na zewnątrz. Jest bardzo mało cyfrowych billboardów, które odnoszą się do wojny. To, co widziałem, to billboardy rekrutacyjne dla ludzi gotowych do dobrowolnej służby wojskowej. To może dać wyobrażenie o problemach z siłą roboczą. Ale spacerując po Moskwie i rozmawiając z przypadkowymi osobami, nie miałbyś poczucia, że istnieje niepokój o warunki ekonomiczne.

Gospodarka Rosji nie upadła, mimo złowieszczych prognoz. Putin nie musi się nią martwić?

Kreml zdaje sobie sprawę, że istnieją problemy i powinny one budzić zaniepokojenie. Ale one nie będą miały dramatycznego wpływu na zdolność Rosji do prowadzenia wojny. W każdym razie, zanim te problemy naprawdę się ujawnią, Ukraina upadnie. I m.in. dlatego Putin wciąż wierzy, że czas jest po jego stronie. Spogląda na kłopoty w Ukrainie, na słabnące wsparcie Zachodu, patrzy na mozolny postęp, jaki jego wojsko poczyniło na froncie – oczywiście kosztujący sporo w ludzkich życiach i materiałach – i dochodzi do wniosku, że sprawy idą po jego myśli.

Rosyjscy propagandyści są w euforii, bo Trump wyciągnął do Putina rękę. W Moskwie strzelają korki od szampana?

Jest wielkie zadowolenie, że Trump rozmawia z Putinem, że osiągnięto porozumienie o kontynuowaniu rozmów dwustronnych na temat różnych kwestii. Ale nie, korki od szampana nie strzelają. Rosyjski rząd ma doświadczenie w kontaktach z Trumpem w przeszłości. Trump jest nieprzewidywalny. Nadal istnieją głębokie różnice między stanowiskami USA i Rosji. Nikt nie spodziewa się, że wydarzenia potoczą się błyskawicznie w kierunkach, które byłyby jednoznacznie korzystne dla Rosji, ani że szybko zostanie osiągnięte porozumienie.

Ogólnym odczuciem jest ostrożny optymizm, bo przynajmniej Rosja wyszła z izolacji, w której próbowała ją umieścić poprzednia administracja. Ale nie ma wielkiej pewności, że sprawy zakończą się w sposób, który pozwoli Rosjanom poczuć się komfortowo.

Z kolei z perspektywy zwykłych Rosjan prowadzenie rozmów z USA należy rozumieć psychologicznie. Oni postrzegają siebie jako wielką potęgę, ale są w ciągłym poszukiwaniu zewnętrznego uznania, szacunku od innych. Negocjacje z Trumpem są w ich oczach wyrazem takiego szacunku i utwierdzają przekonanie o wielkości.

To, co zszokowało wiele osób, to fakt, że Trump jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych w kilku kwestiach ustąpił. Wykluczył członkostwo Ukrainy w NATO, stwierdził, że nie ma powrotu do granic sprzed wojny, wykluczył obecność amerykańskich wojsk w Ukrainie. Jak to jest postrzegane w Rosji? Rosjanie widzą w tym jakąś strategię?

Nie sądzę, żeby widzieli. Oczywiście niektóre z tych wypowiedzi zostały przyjęte pozytywnie. Ale z drugiej strony już wcześniej uznano, że Ukraina nie stanie się członkiem NATO w najbliższej przyszłości. Trudno sobie wyobrazić, by NATO wypracowało konsensus niezbędny do jej przyjęcia, ani by w Stanach istniało wystarczające poparcie polityczne do podjęcia zobowiązania do obrony Ukrainy przed rosyjską agresją.

Jedna rzecz, która stała się jasna w ciągu ostatniej dekady, to fakt, że USA, ale i myślę większość krajów NATO, nie są gotowe toczyć wojnę z Rosją, by bronić Ukrainy. Wyłączając członkostwo Ukrainy w NATO, skupia się uwagę na tym, co możemy zrobić w praktyczny sposób, by wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy w przyszłości. Uważam, że to pozytywne. Niekoniecznie zgadzam się z tym, co planuje zrobić rząd USA w tej kwestii, ale kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy – wojskowego, humanitarnego, finansowego, dyplomatycznego – jest kluczowe. A w pewnym sensie dyskusje na temat członkostwa w NATO odwracały uwagę od praktycznych kroków, które rzeczywiście pomogą w krótkim okresie.

A kwestia granic Ukrainy? Sam Zełenski powiedział publicznie, że Ukraina nie jest w stanie militarnie wyzwolić terytorium do granic z 1991 roku. Wszyscy rozumieją, że jeśli dojdzie do porozumienia o zawarciu rozejmu, to niestety Rosja nadal będzie kontrolować ukraińskie terytorium. To po prostu rzeczywistość. Nie sądzę, żeby mówiąc takie rzeczy, Trump stracił jakiekolwiek atuty w negocjacjach z Rosjanami. Choć jednocześnie nie mam bladego pojęcia, jaka jest strategia Trumpa i jaki jest ostateczny cel, do którego dąży. To słabość. Powinniśmy mieć jasną wizję, co staramy się osiągnąć. Nie widzę tego w obecnej administracji.

Thomas Graham był doradcą prezydenta Busha ds. Rosji © PBS | PBS

Pan napisał książkę "Jak właściwie zrozumieć Rosję". Czy w administracji Trumpa jest ktoś, kto Rosję rozumie?

Mówiąc krótko: nie. Jest dla mnie jasne, że w obecnej administracji brakuje specjalistów w kwestii Rosji, Ukrainy. Żadna z osób zaangażowanych w ten proces nie ma większego doświadczenia w negocjacjach, a już na pewno nie z Rosjanami. To problem. I Rosjanie są tego świadomi. Paradoksalnie to nie sprawia, że są zadowoleni. Istnieje zaniepokojenie po stronie rosyjskiej z powodu braku prawdziwej wiedzy o Rosji, co prowadzi do sytuacji, w których Amerykanie po prostu nie rozumieją, co mówią Rosjanie.

Kreml już sprostował Trumpa, który twierdził, że Rosja może zgodzić się na obecność oddziałów europejskich w Ukrainie i że otwarta jest kwestia zwrotu ukraińskich terytoriów. Prezydent USA tutaj błądzi? Te kwestie nie są negocjowalne?

Wiele jest rzeczy negocjowalnych. A skąd Trump bierze swoje informacje? To tajemnica dla nas wszystkich. To jest przykład, gdzie strona rosyjska wolałaby, żeby ktoś w administracji mógł wytłumaczyć Trumpowi, co uważają Rosjanie. Musisz wiedzieć, jakie jest ich prawdziwe stanowisko, żeby rozwinąć strategię negocjacyjną. A działanie w przekonaniu, że Rosjanie zgodzili się na obecność sił NATO monitorujących zawieszenie broni, nie pomoże przyspieszyć rozwiązania, bo, jak pan wspomniał, to jest kompletnie sprzeczne ze stanowiskiem Rosji.

Amerykanie źle odczytali Rosjan. Zakładają pewne rzeczy na temat tego, jak szybko można osiągnąć cele. To jest powód, dla którego Rosjanie są zadowoleni, że kontakt został nawiązany, ale martwią się o to, dokąd to prowadzi w długim terminie. Bo może nastąpić nagła i nieoczekiwana zmiana stanowiska Trumpa.

Trump mówi o wczesnym zawieszeniu broni, ale zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy nie są nim zainteresowani. Ukraina chce zawieszenia broni tylko wtedy, gdy będą wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. Rosjanie jasno komunikują, że nie będzie zawieszenia bez rozwiązania "przyczyn źródłowych" konfliktu, co wiąże się np. z kwestią tego, jak rząd ukraiński radzi sobie z mniejszością Rosjan w Ukrainie. Tu zresztą Rosjanie mają tendencję do dostrzegania dyskryminacji tam, gdzie jej właściwie nie ma.

Mówi pan, że dla Rosjan wykluczone jest szybkie zawieszenie broni, czego chce Trump. O co więc naprawdę gra w tych negocjacjach Putin?

Gdybyśmy mieli to wylistować, to: brak członkostwa Ukrainy w NATO, uznanie aneksji czterech regionów, demilitaryzacja, denazyfikacja Ukrainy i zniesienie sankcji. Dla Kijowa oznacza to kapitulację. Nie sądzę, by taki scenariusz był do przyjęcia przez prezydenta USA, by zgodził się na takie warunki i nie spotkał z ogromną opozycją w Stanach.

Po drugie, amerykański prezydent nie może przystać na takie warunki i zdołać uzyskać zgodę Ukrainy. Ukraina będzie kontynuować walkę, jeśli nie będzie włączona w proces negocjacyjny i jeśli jej minimalne potrzeby dotyczące bezpieczeństwa nie zostaną spełnione. Poza tym wierzę, że europejskie państwa będą kontynuować swoje wsparcie, nawet bez Amerykanów. Więc zawieszenie broni to nie jest coś, co może być negocjowane przez Moskwę i Waszyngton ponad głowami Ukrainy i Europy.

"Denazyfikacja" Ukrainy oznacza usunięcie prezydenta Zełenskiego.

Tak, Rosjanie mówią o denazyfikacji, co oznacza zainstalowanie w Kijowie reżimu prorosyjskiego. Jak oni zamierzają to zrealizować, to inny temat. Trudno wyobrazić sobie, żeby Ukraina zgodziła się na to jako część negocjowanego procesu. To ekstremalne żądanie i byłoby błędem Stanów Zjednoczonych nalegać, by w Ukrainie doszło do zmiany władzy. Na Kremlu panuje przekonanie, że ważna rozmowa to ta z Trumpem i że on powie swojemu "wasalowi" Zełenskiemu, co trzeba zrobić. Błędna ocena sytuacji. Moskwa się tutaj myli.

Mamy w takim razie dwie wizje skazane na konflikt. Ukraina nie odda się w ręce Rosji, a Rosja nie zaakceptuje suwerennej i niepodległej Ukrainy.

Tu się właśnie zaczynają negocjacje. Te dwa stanowiska są skrajnie ze sobą niezgodne. Ale Putin przedstawił maksymalne pozycje. I pytanie, które chcesz zadać w procesie negocjacyjnym, to na ile on jest gotów cofnąć się ze swoich pozycji? Jakich wpływów i narzędzi możesz użyć, by zmienić opinię Putina i przesunąć ją w kierunku, który jest dla ciebie akceptowalny? To element strategii. Zaczynasz z bardzo odległych stanowisk w negocjacjach, ale to nie znaczy, że nie negocjujesz. Musisz wiedzieć, jakie zasoby możesz wciągnąć w rozwiązanie problemu. Musisz też doskonale rozumieć, co osiągnąć chce druga strona, a potem rozwinąć strategię, która będzie dla ciebie najkorzystniejsza. Administracja Trumpa nie zrobiła tego do tej pory.

W Polsce wiele osób obawia się wybuchu wojny na szerszą skalę, czytaj: konfliktu zbrojnego NATO i Rosji. Jak realistyczny jest pana zdaniem scenariusz, w którym Putin atakuje kraj NATO?

W ogóle nie jest realistyczny. Niezależnie od retoryki, to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, to, że Rosja była bardzo ostrożna, by nie podejmować działań, które mogą potencjalnie zaangażować NATO i doprowadzić do uruchomienia art. 5, mówi wiele. Jak pan zauważył, wojna nałożyła ogromny ciężar na rosyjską gospodarkę. Rosyjskie wojsko nie sprawdziło się wcale na takim poziomie, jakiego Putin oczekiwał w lutym 2022. Wątpię, by w tej chwili szukał innych obszarów, gdzie mógłby wysłać wojsko. Moim zdaniem chce uzyskać jak najwięcej z kryzysu ukraińskiego, a potem skupić się na odbudowie wewnętrznej, problemach, z którymi będzie się musiał zmierzyć.

Gdybym był w Polsce, oczywiście martwiłbym się o Rosjan. Musicie zwrócić uwagę na ich zdolności i wzmacniać własne zdolności obronne, w porozumieniu z sojusznikami NATO. Trzeba skupić się na wysiłkach Rosji na rzecz destabilizacji, na elemencie hybrydowym. Ale róbcie to, nie wyolbrzymiając obecnego zagrożenia. Nie ma potrzeby panikować, a rozsądne działania, które Polska i NATO powinny podjąć, by sobie poradzić z trudnym sąsiadem, będą musiały trwać przez wiele lat.

Ukraina, Rosja. Gdyby miał pan przewidzieć, jak to się skończy to…?

Szanse na osiągnięcie trwałego porozumienia w nadchodzącym roku są niewielkie. Różnice między stronami są zbyt ogromne i trudno sobie wyobrazić, jak można je pogodzić. Wierzę, że przy odpowiedniej strategii amerykańskiej można byłoby doprowadzić do rozwiązania, które zachowa niepodległą i suwerenną Ukrainę na większości terytorium z granic w 1991 roku. To byłby ogromny sukces Ukraińców. Na krótką metę jednak nie widzę, jak Ukraina mogłaby wypędzić Rosjan z terytoriów okupowanych. Jednym z głównych problemów w przyszłości będzie to, jaki będzie ich ostateczny status.

A Trump i Putin? To nowi partnerzy?

Nie, Trump nie chce partnerstwa z Rosją. Jest politykiem transakcyjnym, a transakcja nie jest podstawą partnerstwa. On zawsze będzie szukał własnych korzyści i korzyści USA. Czasem będzie gotów współpracować z Rosją, czasem działać przeciwko niej. Wszystko zależy od tego, jak w danym momencie rozumie własne i swojego kraju potrzeby. A to już trudno przewidzieć.