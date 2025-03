Sondaż CBOS. KO na czele, PiS traci poparcie

Koalicja Obywatelska (KO) utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu CBOS, zdobywając 34 proc. poparcia wśród zadeklarowanych uczestników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) znalazło się na drugim miejscu z 26 proc. poparcia, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do lutego. Konfederacja zyskała 18 proc., co jest rekordowym wynikiem dla tego ugrupowania.