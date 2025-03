Ukraińcy w USA stracą azyl? Biały Dom zabiera głos

Ukraina chce podpisać umowę z USA. "To będzie kolonializm"

"To kolejna fałszywa wiadomość od Reutersa oparta na anonimowych źródłach, które nie mają pojęcia, o czym mówią" - napisała rzeczniczka Białego Domu.

Trump podpisuje dekrety

Decyzja o cofnięciu ochrony dla ukraińskich uchodźców byłaby znaczącym odwróceniem polityki poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Trump dąży do odebrania możliwości czasowego pobytu w USA łącznie ok. 1,8 mln migrantów. Z dokumentów, do których dotarł Reuters, wynika, że po wycofaniu ochrony migranci mogliby podlegać szybkiej deportacji.