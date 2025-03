Demonstracja siły na dalekiej północy. B-52 i F/A-18 niszczą cele

Finowie nie ufają USA

Ukraina chce podpisać umowę z USA. "To będzie kolonializm"

Zaufanie do Amerykanów wyraził co trzeci Fin, a co piąty się waha.

Największe zaufanie (56 proc.) do USA zadeklarowali zwolennicy współrządzącej narodowo-konserwatywnej partii Finowie (PS), jak również partii premiera Petteriego Orpo, Koalicja Narodowa (KOK) - ok. 50 proc. Wśród wyborców partii lewicowych zaufanie do USA wyraził co dziesiąty Fin.