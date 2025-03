Kulisy klubu PiS. Nawrocki dziękuje, Kaczyński wzywa do ruszenia w teren

To było wyjątkowe spotkanie, bo - jak informowaliśmy w WP - został na nie zaproszony prezes IPN Karol Nawrocki, obywatelski kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

Wedle naszych informacji jego komitet zamierza złożyć podpisy do Państwowej Komisji Wyborczej najprawdopodobniej w następny piątek - 14 marca. - Złożymy więcej podpisów niż złożył Trzaskowski - zapewnia jeden z polityków PiS.

Tylko do dziś na samym Śląsku - jak słyszymy - udało się zebrać 300 tys. podpisów na rzecz Nawrockiego. A to jeden z ważniejszych regionów.

Komitet kandydata Koalicji Obywatelskiej złożył w czwartek 6 marca 1 000 100 podpisów do PKW. - To symboliczne działanie, ale ma znaczenie mobilizacyjne - tłumaczą nasi rozmówcy. Do rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich wystarczy 100 tys. podpisów.