Wiosna nie pobędzie długo. Zmiana pogody już na początku tygodnia

W najbliższych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Morza Czarnego, co zapewni ciepłą i słoneczną pogodę.

- W całym kraju wystąpi przewaga słonecznej aury z niewielkim zachmurzeniem piętra wysokiego na południowym wschodzie Polski - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jednak już na początku przyszłego tygodnia sytuacja ulegnie zmianie.

Prognoza pogody na wtorek © wxcharts.com

Prognozy na weekend

Piątek przyniesie pogodną i słoneczną aurę bez opadów. Temperatura wyniosie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W sobotę również będzie słonecznie, a termometry pokażą od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie do 19-20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr pozostanie słaby, z kierunków południowo-wschodnich.

Niedziela przyniesie wzrost zachmurzenia, ale bez opadów. Temperatura wyniesie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Zmiana pogody na początku tygodnia

Początek przyszłego tygodnia zapowiada się pogodnie, ale bez opadów. W poniedziałek temperatura wyniesie od 13-14 st. C na północy do 17-18 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, a w górach silny, południowo-zachodni.

We wtorek nastąpi zmiana pogody. - Na południu, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu - dodał synoptyk. Temperatura spadnie do 9-11 st. C na północy i 12-14 st. C na południu i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.