Wróci zima? Jest najnowsza prognoza pogody

Pogoda. Ciepłe dni w całym kraju

W czwartek prognozowane jest bezchmurne niebo z miejscowym małym zachmurzeniem. Na północy kraju zachmurzenie może być umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C na większości obszaru, do 18 st. C na południu, a lokalnie w Małopolsce nawet do 21 st. C. Nad morzem i w rejonach podgórskich będzie chłodniej, od 8 st. C do 13 st. C.