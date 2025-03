Krokusy już zakwitły. Wiosna rozkręca się na dobre

Mimo, że zima w tym roku była stosunkowo łagodna, to niemal każdy wyczekuje wiosny. A ta, zaczyna rozkręcać się na dobre. W najbliższy weekend, od 7 do 9 marca , należy się spodziewać wyjątkowo ciepłych dni, które mogą zaskoczyć wszystkich spragnionych słońca i natury.

Pogoda na nadchodzący weekend (7-9 marca 2025) zapowiada się wyjątkowo sprzyjająco i wiosennie, szczególnie dla tych, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Według prognoz, można liczyć na słoneczną aurę, z temperaturami w zakresie od 12 do 17 stopni Celsjusza, co jest świetnym zwiastunem wiosennego ciepła. To doskonała okazja, by nareszcie pożegnać zimowe płaszcze i wyjść na spacery.