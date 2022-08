Kim jest Sanna Marin? Premier Finlandii podbiła internet jednym nagraniem

Nagranie fińskiej polityk, która od 2019 roku sprawuje urząd premiera, stało się obiektem dyskusji w światowych mediach. Sanna Marin jest osobą, która łamie stereotypy. "Zamierzam być dokładnie taką samą osobą, jaką byłam do tej pory i mam nadzieję, że zostanie to zaakceptowane" - tak skomentowała filmik, który wyciekł do Internetu i wywołał skandal.