Doniesienia wywiadu. Mówią o sytuacji w obwodzie kurskim

Mimo to Trump w dalszym ciągu przywoływał rzekome okrążenie, ostatnio we wtorek po rozmowie z Putinem.

Putin chce pokazać, że Rosja wygrywa wojnę, co ma zniechęcić do dalszego oporu. - To prawdopodobnie część wysiłków Putina, by pokazać, że wygrywa wojnę, opór jest bezużyteczny, a zwycięstwo silniejsze Rosji jest nieuniknione. To działa na Trumpa – ocenił emerytowany pułkownik amerykańskiej piechoty morskiej Mark Cancian, obecnie doradca Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS).