Zełenski o rozmowach w Rijadzie. Wskazał szefa delegacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował: - Nasza ekipa będzie na wystarczająco wysokim poziomie, to zawodowcy w kwestiach technicznych; oddzielnie będzie tam obecny minister obrony i sądzę, że będziemy gotowi do szybkich i merytorycznych działań.

Wcześniej rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj podkreślił, że zaplanowane na poniedziałek spotkanie w Rijadzie nie ma charakteru politycznego, lecz techniczny. - Będzie to spotkanie, na którym określane będą parametry propozycji, dotyczących sposobów zawieszenia broni, które są dzisiaj omawiane. My, jako państwo, zaproponowaliśmy i zgodziliśmy się na konkretną amerykańską propozycję 30-dniowego całkowitego zawieszenia broni - powiedział Tychyj.

- W związku z tym będą tam omawiane szczegóły i wdrażanie decyzji, które zostały już podjęte na szczeblu politycznym. Oznacza to, że profesjonaliści ze strony ukraińskiej i amerykańskiej powinni się spotkać, aby dowiedzieć się wszystkich szczegółów, jak to powinno wyglądać. Musimy zrozumieć, jak to będzie działać, kto będzie to kontrolować, jak będzie to monitorowane - przekazał rzecznik MSZ Ukrainy.